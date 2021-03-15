Gençlere istihdam müjdesi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genç istihdama yönelik çalışmalarının detaylarını önümüzdeki haftalarda açıklayacağını duyurdu.



"GENÇLERİMİZ HAZIR OLSUN"



Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimiz hazır olsun. Bakanlığımızın projelerinde genç istihdama yönelik çalışmamızın detaylarını önümüzdeki hafta gençlerle paylaşacağım. İnşallah çevremizi gençlerimizle birlikte koruyacak, şehirlerimizi birlikte ihya edeceğiz. İrtibatı koparmayalım." ifadelerini kullandı.





