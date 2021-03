Büyükşehirlerde koronavirüs şoku: 3 katına çıktı!

Günlük koronavirüs vaka sayılarındaki artışla ilgili analizlerin neticeleri ortaya çıkmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün açıkladığı koronavirüs vakalarına ilişkin gelişme ve risk haritasındaki değişimler son haftaların neredeyse geçtiğimiz 1 yılı 3 e katladığını gösterirken nedenleriyle ilgili 3 ana etken ortaya çıktı. İşte koronavirüste yaşanan son dakika gelişmeleri ve Bakan Koca'nın açıklamaları;



ARTIŞIN 3 NEDENİ VAR



Günlük vaka sayılarındaki hızlı artışın üç nedeni olduğu düşünülüyor. Bunlar kısıtlamaların esnetilmesi nedeniyle hareketliliğin artması, İngiliz mutantının artık Türkiye geneline yayılmış olması ve vatandaşların kurallara eskisi kadar uymaması olarak sıralanıyor.



BÜYÜKŞEHİRLERDE 10 GÜNDÜR ÖNLENEMEYEN BİR YÜKSELİŞ VAR



İstanbul, Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde son 10 gündür vaka sayıları ile testlerdeki pozitiflik oranı sürekli artıyor.



HASTANEYE BAŞVURU YÜZDE 30 ARTTI



Polikliniklere başvurular da yüzde 30 arttı. Büyükşehirler başta olmak üzere vakalardaki hızlı artışın yoğun bakıma ve entübeye dönüşmesi ile ilgili bir endişe yaşanıyordu.



DOLULUK ORANINI ARTTIRMIYOR



Ancak sayısal artışa karşın bunun hastane doluluk oranlarına yansımadığı, kesin olmamakla birlikte hastalığın seyrinde bir hafifleme olduğu gözleniyor.



SON DAKİKA İNGİLİZ MUTASYONU TABLOYU 3 KATINA ÇIKARDI



Yapılan filyasyon çalışmalarında İngiliz mutantı virüsün evde bulaşları önceki döneme göre 3 kat artırdığını gösteriyor. Bu nedenle önümüzdeki dönem mavi dışındaki tüm illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına geri dönülmesinin düşünülebileceği belirtiliyor.



RAHATLAMA MAYISTA



Önümüzdeki haftalarda günlük vaka sayılarının 20 binleri geçebileceği belirtiliyor.



Ancak mayısla birlikte havaların, toplumsal bağışıklık ve aşının etkisi ile Türkiye genelinde vaka sayılarında bir gerileme bekleniyor. Yaz ise biraz daha rahat geçecek.



BAKAN KOCA GÜNLÜK TALBOYU AÇIKLADI



Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.



POZİTİFLER 13 BİNLERE DAYANDI



Buna göre, son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 852 oldu.



2 MİLYON İYİLEŞEN



Son 24 saatte 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.



Test sayısı 35 milyon 126 bin 3'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390, vefat sayısı 29 bin 489, ağır hasta sayısı 1392 oldu.



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.



BU İNSANİ VASIFLARIN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ MESLEK



Diğer yandan önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıp bayramı vesilesiyle sağlık çalışanları için kaleme aldığı mektupta, 'Salgının yıl dönümünde ifade ettiğim gibi hayatlar kurtardınız. Hayatınızı riske attınız. Bu toplum, sizi terli önlükler içinde gösteren fotoğrafları asla unutmayacak. Sizin sayenizde bir kez daha biliyoruz ki insan sağlığına hizmet eden meslekler iyiliğin ve diğer insani vasıfların en çok görüldüğü mesleklerdir.' ifadelerine yer verdi.

Koca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Lütfen Platformu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için 'Destan Yazanlara Mektup Yazalım' sloganıyla düzenlenen dijital mektup kampanyası kapsamında sağlık çalışanlarına mektup gönderdi.



Sağlık çalışanları için yazdığı mektubuna, 'Meslektaşlarıma' diye başlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şöyle devam etti:



'Çanakkale Savaşı'nda şehit olan tıbbiyelilerin vatan sevdasını. En zor koşullarda hizmete koşarken, hain örgütün alçakça saldırılarında şehit düşen sağlık çalışanlarımızın meslek aşkını. Şiddet mağduru şehitlerimiz Ersin Aslan'ın, Göksel Kalaycı'nın, Kamil Furtun'un, Ali Menekşe'nin ve şiddete maruz kalmış arkadaşlarımızın acısını, salgınla mücadelede yitirdiğimiz üç yüzü aşkın sağlıkçı arkadaşımızın özlemini, gösterdikleri tüm çabalara rağmen gözleri önünde sönen her bir hayatın hüznünü, elinde, terinde, emeğinde yeniden yeşeren hayatların verdiği huzuru ve varlıkların en şereflisi olan insana hakkıyla hizmet onurunu o kocaman yüreklerinde taşıyan değerli meslektaşlarım.



Size yazdığım bu mektuba yansıyan ifadeler, en kalbi şükran hislerimin yansımasıdır. İnsanın ruh dünyasının aynası kalbidir, tüm kaygılardan bağımsız olarak kalbimizin sesine kulak verdiğimizde duyacağımız çağrı hep iyiliktir, merhamettir. Bu güzel vatanda her ne yaşarsanız yaşayın, kalbinin sesine kulak verebilmeyi, hayatı kalbiyle okuyabilmeyi, insana kalbiyle bakabilmeyi bilen, bilmesi gereken bir mesleğin mensuplarısınız.'



Sağlık çalışanlarının zor ve bir o kadar da kutsal bir göreve talip olduklarının altını çizen Koca, sağlık çalışanlarının ağrıya ilaç, yaraya merhem olmak, cerahata neşter vurmak zorunda olduklarını söyledi.