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Almanya'dan flaş 'AstraZeneca' aşısı kararı!

Almanya, AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu. Böylece, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımını askıya alan ülke sayısı 13'e yükseldi.

Güncel / 15 Mart 2021 Pazartesi 18:04
Almanya'dan flaş 'AstraZeneca' aşısı kararı!

Almanya, AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu.

HOLLANDA VE İRLANDA, ASTRAZENECA AŞISININ KULLANIMINI ASKIYA ALDI

Son olarak Hollanda ve İrlanda'nın geçici durdurma kararıyla, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımını askıya alan ülke sayısı 13'e yükseldi.

ENDONEZYA, OXFORD-ASTRAZENECA AŞISININ KULLANIMINI ASKIYA ALDI

Endonezya, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu.

Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, yaptığı açıklamada, yan etkisine ilişkin inceleme sürecinin devam etmesi nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldıklarını belirtti.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA 11 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE UYGULANDI

Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından yapılan açıklamada, aşının İrlanda'da askıya alınması konusunda 'raporları yakından incelediğini' aktarılarak, 'kan pıhtılarının doğal olarak oluşabildiği ancak aşı ile gelişmelerinin nadir olduğu' ifade edildi. MHRA ayrıca, şu ana kadar Birleşik Krallık'ta 11 milyondan fazla kişiye AstraZeneca aşısı uygulandığını ifade etti.

İrlanda'da ise bugüne kadar verilen tüm dozların yaklaşık yüzde 20'sinin AstraZeneca aşısı olduğu ve 110 binden fazla kişiye uygulandığı belirtildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de 'AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı.' ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan şu ana kadar Avusturya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Estonya, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Norveç ve İzlanda AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı.İtalya, AstraZeneca firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. 

İzlandaİrlandaHollandaBulgaristanAvusturya

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