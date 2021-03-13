'Sağlıkta şiddet' yasa tasarısına yalnızca 7 vekilin destek verdiği CHP'den sağlıkçılar için pul bastırma kararı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden sağlık ordusunun her bir neferi için ailelerine gönderilmek üzere mektup kaleme aldığını söyledi.



Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen İlgezdi, "Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. İyi ki varlar. Bu inançtan hareketle Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu kutsal mücadelede hayatını kaybeden sağlık ordumuzun her bir neferi için ailelerine gönderilmek üzere bir mektup kaleme aldı" dedi.



Pullar hayat ağacını ve fedakarlığı temsil ediyor



Hayatını kaybeden sağlık çalışanları için pullar da hazırladıklarını söyleyen İlgezdi, "Biz de Halkla İlişkiler, Kültür ve Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı olarak kaybettiğimiz evlatlarımızın aziz hatırasını gelecek nesillere aktarmak için 'hatıra pulları' hazırladık. Sayın Genel Başkanımızın mektubunda ifade ettiği üzere hazırlanan pullar, yaşam döngüsünü vurgulayan 'hayat ağacını' ve 'fedakarlığı' ifade etmektedir" ifadelerini kullandı.