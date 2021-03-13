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Kimi ekmeğini taştan, kimisi de Mustafa Kemal’den çıkarır

AK Parti iktidarının attığı her adıma Mustafa Kemal ile alakalı bir kulp takan Sözcü gazetesi istismara tam gaz devam ediyor. Sözcü, bugünkü manşetinde de alışıldık istismar haberlerinden birine yer verdi.

Güncel / 13 Mart 2021 Cumartesi 14:05
Kimi ekmeğini taştan, kimisi de Mustafa Kemal’den çıkarır

Yazar kadrosunda, sağdan soldan apardığı bilgilerle Mustafa Kemal kitabı yazıp tanesini 2 bin 500 liraya satan Yılmaz Özdil gibi isimleri barındıran Sözcü gazetesi, Mustafa Kemal istismarına tam gaz devam ediyor. Hemen hemen AK Parti iktidarının attığı her adım karşısında Mustafa Kemal ile alakalı bir kulp bulan Sözcü, bugün de alışıldık manşetlerden biriyle okuyucuların karşısına çıktı.

Satışlar mı düştü?

Zor duruma düştüğü her fırsatta Mustafa Kemal ile alakalı haberler yaparak Kemalistleri üzerinden istismar politikası güden Sözcü, “Atatürk’ün mirasına bir kalemde sildiler” başlıklı haberde yine iktidarı hedef aldı. Ezan’ı Türkçeleştirerek bağrından koparan ve insanları kafataslarını ölçerek sınıflandıran Raşit Galib’in kaleminden çıkan Andımız’ın yıllar önce kaldırılmasını tekrardan diline dolayan Sözcü, “Bu andı okullardan silebilirler ama ama asla yüreklerden silemezler” ifadelerine yer verdi. Mustafa Kemal silüetinin madalyalarda neden bulunmadığını da sorgulayan Sözcü’nün son haberleri, “Satışlar düştü herhalde Sözcü Mustafa Kemal istismarına başladı” yorumlarına neden oldu.



Ak Parti

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