Turizm personeli aşılanmaya başlıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Güvenli Turizm Programı kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için Sağlık Bakanlığımızla birlikte Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi’ni bugün itibarıyla hayata geçirerek https://turizmpersoneli.tga.gov.tr adresinden kayıtları almaya başladık.
Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter adresinden yapılan duyuruda, "Güvenli Turizm Programı kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için Sağlık Bakanlığımızla birlikte Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi'ni bugün itibarıyla hayata geçirildiği belirtildi.