Turizm personeli aşılanmaya başlıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Güvenli Turizm Programı kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için Sağlık Bakanlığımızla birlikte Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi’ni bugün itibarıyla hayata geçirerek https://turizmpersoneli.tga.gov.tr adresinden kayıtları almaya başladık.