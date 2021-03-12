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Özel Anlarda Alınabilecek En Güzel Hediyeler

Arapça kökenli bu sözcük insan hayatında binlerce yıldır var olan bir kavramdır aslında. Bu sözcükle söylenmese de bunun için bir kavram kullanılmasa da hayatımızda mutlaka en az bir kez de olsa verdiğimiz ya da aldığımız bir olgudur.

Yaşam / 12 Mart 2021 Cuma 21:15
Özel Anlarda Alınabilecek En Güzel Hediyeler

Hediye, sözcüklerle ifade edilemeyecek kadar derin bir anlam taşır. Sıcak bir gülümseme, içten bir öpücük, dostça bir kucaklaşma, içimizden gelerek beklentisiz yaptığımız her şeyi kapsar. Hayat bazen zor zamanlar yaşatır, birilerinin yanınızda olmasına ihtiyaç duyarsınız. Bir dostunuz gelebilmesi zorken bile gelir, nasıl olduğunuzu sorar derdinizi paylaşır, size sarılır, size ayırdığı vakit onun size bir hediyesi olur, çünkü bu ayırdığı vakitte kendinizi daha iyi daha mutlu hisseder yalnız olmadığınızı görürsünüz. Sizin çikolatayı çok sevdiğinizi bilen sevgiliniz, buluşmalara gelirken bir çikolata alır getirir bu da özel ve değerli bir hediyedir. Ya da eşinize yoğun zamanlarında gösterdiğiniz anlayış, size zaman ayıramasa bile işlerine gösterdiğiniz saygı bu da hediyedir. Hediye kendinden vermektir, karşılık beklemeden, kendiniz için değil sadece karşınızdakinin mutluluğu için düşünerek. https://bodo.com/ deneyim hediye tarzı ile sevdiklerinize büyük mutluluklar yaşatmanızı sağlıyor.

Erkekler için hediyeler

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Hafta SonuHediyelik Eşya

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