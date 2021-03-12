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O ülke de TikTok’u yasakladı!

Pakistan Yüksek Mahkemesi, video paylaşım platformu TikTok'u ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle yasakladı. Pakistanlı muhalifler, iktidarı sosyal medyanın sesini kısmakla suçladı. Daha önce Hindistan da Çinli TikTok'u yasaklamıştı.

Teknoloji / 12 Mart 2021 Cuma 11:50
O ülke de TikTok’u yasakladı!

Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok, Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklandı.

Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok bir ülkede daha yasaklandı. Pakistan Yüksek Mahkemesi, ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle TikTok'un Pakistan'da kullanımını yasakladı. Mahkemenin kararının ardından Pakistan Telekomünikasyon Kurumu (PTA) hizmet sağlayıcılara mahkemenin emirleri doğrultusunda kullanıcıların video paylaşım uygulaması TikTok'a erişimini engellemesi talimatı verdi.

YÜKSEK MAHKEME TALİMAT VERDİ
PTA, 'Yüksek Mahkemenin emirlerine saygılı bir şekilde uymak için, PTA hizmet sağlayıcılara TikTok Uygulamasına erişimi derhal engellemeleri için talimat verdi' dedi.

TikTok'un engellemesi kararını veren Yüksek Mahkeme Başyargıcı Qaiser Rashid Khan, TikTok'a yüklenen videoların 'Pakistan toplumu için kabul edilemez' olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz aylarda Hindistan da TikTok'u yasaklamıştı.

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