USD (Alış - Satış) : 7,57 - 7,58 EURO (Alış - Satış) : 9,03 - 9,05

New York valisine azil şoku!

ABD'nin New York eyaletinin valisi Andrew Cuomo hakkında 6 kadının ortaya attığı cinsel taciz iddiaları nedeniyle azil soruşturması açıldı. Konuya ilişkin konuşan Eyalet Meclisi Başkanı Carl Heastie, "Valiyle ilgili taciz haberleri oldukça ciddi" ifadelerini kullandı.

Güncel / 12 Mart 2021 Cuma 19:57
New York valisine azil şoku!

Meclis Başkanı Carl Heastie, Cuomo hakkındaki iddiaları soruşturmak için oluşturulan azil komitesine, ilgili belgeleri toplama, tanıklarla görüşme, mahkeme celbi ve delilleri değerlendirme yetkisi verildiğini söyledi. Heastie, soruşturma komitesine inancının tam olduğunu belirterek “Valiyle ilgili taciz haberleri ciddi.” yorumunda bulundu.

59 üye istifa çağrısında bulundu
New York Eyalet Kongresinin 59 üyesi, dün yayımladıkları ortak açıklamada, taciz iddiaları üzerine Vali Cuomo'ya istifa çağrısında bulunmuştu.

Eyalet Meclisinin Cumhuriyetçi grubu lideri Will Barclay, 9 Mart’ta, hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle Cuomo'nun azli için tasarı hazırladıklarını duyurmuştu.

Azil davası sürecinde, soruşturma komitesinin incelemesinden sonra Heastie’nin tasarıyı oylama için meclis genel kuruluna getirmesi gerekiyor. Tasarı, 150 sandalyeli meclisten salt çoğunluk olan 76 oyla geçerse 63 kişilik eyalet senatosunda yargılamanın başlaması ve sonunda yapılacak oylamada Cuomo’nun azli için senatonun salt çoğunluğunun "evet" demesi gerekiyor.

TACİZ İDDİALARI!

Vali Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat 2021'de "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.

New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett de 63 yaşındaki Vali'nin geçen baharda kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

Fotoğrafçı Anna Ruch (33), New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti.

Cuomo da 28 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, bazı davranışlarının "istenmeyen flört" olarak yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek özür dilemiş ancak istifa etmeyi düşünmediğini ifade etmişti.

Ana Liss ve Karen Hinton adlı iki eski çalışan da 7 Mart'ta Wall Street Journal'a Cuomo'nun kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu anlatmıştı.

"Times Union" gazetesinde 10 Mart’ta yer alan haberde de kimliği açıklanmayan bir kadın, 2020 sonlarında Cuomo'nun kendisini Valilik konutuna çağırarak uygunsuz şekilde dokunduğunu öne sürmüştü.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

13 Mart Balık burcundaki Yeni Ay’ın burçlara etkileri

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement