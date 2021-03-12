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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Dışarı çıkmayın! İşte o iller

Hava durumunda son dakika uyarıları geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); yoğun kar, kuvvetli yağmur ile kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı yaparak vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımının bugünden itibaren bazı bölgelerde etkili olacağı ve yağış alan yerlerde çamur olarak yağacağı uyarısında bulundu. İşte hava sıcaklıları, çamur yağışı ve kar, çığ don uyarılarının olduğu iller

Güncel / 12 Mart 2021 Cuma 09:27
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Dışarı çıkmayın! İşte o iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz (Çorum dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Antalya' nın doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte Meteorolojiden peş peşe gelen dışarı çıkmayın son dakika uyarıları ve il il kritik noktalardan hava durumu bilgisi:

Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Karadeniz Kıyıları, Ordu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Şırnak, Kayseri ve Niğde çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Malatya, Elazığ, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacağı tahmin edilirken rüzgarın ülke genelinde kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-100 km/sa), bu akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN 4 ÖNEMLİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yoğun kar, kuvvetli yağmur ile kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısında bulundu. Uyarılarda şu ifadeler kullanıldı:

* Yağışların; Van, Hakkari, Muş ve Bitlis ile bu gece saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Yağışların, Doğu Karadeniz Kıyıları, Ordu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Şırnak, Kayseri ve Niğde çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel,su baskını, Ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-100 km/sa), bu akşam Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA '2 GÜN DIŞARI ÇIKMAYIN'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğini, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımının bugünden itibaren bazı bölgelerde etkili olacağı ve yağış alan yerlerde çamur olarak yağacağı uyarısında bulundu. Meteoroloji dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunurken, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, 'Yağmurdan sonra açık bir hava bile olsa en az 1-2 gün evde kalmanın çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Suriye

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