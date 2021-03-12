Koronavirüste son durum!

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük durumu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, vaka sayılarındaki artışın devam ettiği görülürken, ağır hasta 1349 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 670 bin 273'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, 12 Mart Türkiye koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1349 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 670 bin 273'e yükseldi.