Koronavirüste son durum!

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük durumu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, vaka sayılarındaki artışın devam ettiği görülürken, ağır hasta 1349 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 670 bin 273'e yükseldi.