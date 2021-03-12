e-İrsaliye kullanım senaryoları

e-İrsaliye,bir dijital dönüşüm uygulamasıdır. Kâğıt ortamda düzenlenen sevk irsaliyesinin elektronik ortamda düzenlenmesi, iletilmesi ve muhafaza ve ibraz edilmesini sağlayan bir sistemdir. 509 Sayılı Vergi Usul Kanunu gereği düzenlenen e-İrsaliye, hukuki olarak kâğıt formdaki sevk irsaliyesi ile aynıdır.



e-İrsaliye uygulaması için zorunlu tutulan mükelleflerin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan usul ve esaslara uygun şekilde hazırlığını yapması, uygulamadan yararlanma yöntemleri ve başvuru esasları doğrultusunda başvuruda bulunması gereklidir. e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu usul ve esaslarına uyulmaması durumunda Vergi Usul Kanunu uyarınca öngörülen hükümler uygulanacaktır.



e-İrsaliye kimler için zorunlu?



Aşağıdaki mükelleflerin 01.07.2020 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri irsaliye belgelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunlu kılınmıştır.



- E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya takip eden hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler

- Demir ve çelik ile demir veya çelikten eşyaların imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan e-Fatura kullanıcıları

- Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı sahipleri ve bu şirketler ile sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler

- Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) bayilik lisansı dâhil olmak üzere lisans alan mükellefler

- Özel Tüketim Vergisi Kanunu III sayılı listedeki mallara ilişkin imal, inşa, ithal ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlama faaliyetleri yapan mükellefler

- Şeker Kanunu gereğince şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler

- Gübre Takip Sistemi'nde kaydı bulunan kullanıcılar

- Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler



e-İrsaliye istisnai durumlar



GİB Kılavuzu e-İrsaliye kullanımına dair tüm detayları barındırmaktadır. Bununla birlikte bazı kullanım senaryoları halen merak konusudur. Bu durumlar şöyle:



- Satışa konu olmayan mallar için düzenlenen e-İrsaliye: Satış konusu olmayan mallar için de e-İrsaliye düzenlenmesi gerektiği GİB kılavuzunda belirtilmiştir. Ancak bu irsaliyelerin not kısmında detayların belirtilmesi gereklidir. Fason süreçleri, numune ve konsinye süreçlerinde de e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur.

- Zincir teslimat: Üreticisinden mal alan bir toptancı, malı fiilen teslim almadan bir bayisine, bayisi ise henüz teslim edilmemiş malı doğrudan müşterisine satabilir. Bu durumda henüz üreticinin deposunda bulunan mallar, malı satın almış olan müşteriye doğrudan sevk edilebilir. Bu durumda e-İrsaliye düzenlenecek olan kişinin kim olduğunu belirleyen schematron dosyasıdır. e-İrsaliye'nin malın direktalıcısına gönderilmesi gereklidir. Bu durumda malı satın alan alıcının VKN/TCKN bilgisi ile kontrollerinin yapılması gereklidir.

- e-İrsaliye düzenlenemeyen haller: Bahsi geçen mükellefler online erişimin olmadığı durumlardamatbu kağıt irsaliye düzenleme hakkına sahiptir. Ancak kâğıt irsaliyenin geçerli olabilmesi için matbu evrakta 'e-İrsaliye daha sonra düzenlenecektir' ibaresi, daha sonra düzenlenecek olan e-İrsaliye'de ise 'matbudan dönüştürülen e-İrsaliye' ibaresinin bulunması gereklidir. Fiili sevkiyattan sonrageçmiş tarihli e-İrsaliye düzenlenmesi mümkündür. Aksi durumda e-İrsaliye'nin geçmiş tarihli düzenlenebilmesi söz konusu değildir.



e-İrsaliye düzenlenirken doldurulması gereken ilave bilgiler



e-İrsaliye'de, kağıt formundaki irsaliyede bulunması gereken bilgilerin yanı sıra aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:



- Saat ve dakika olarak fiili sevk zamanı

- Malı taşıyan aracın plaka numarası ve şoförün adı soyadı ile kimlik numarası ya da taşımayı yapan kargo lojistik firmasının tam adı ve vergi kimlik numarası

- Sorgulama, doğrulama ve görüntüleme için Başkanlık tarafından belirlenen karekod veya barkod



e-İrsaliye belgesinin malın fiili sevk zamanından önce düzenlenmesi ve GİB'e iletilmesi zorunludur.



e-İrsaliye ile zamandan, maliyetten ve iş gücünden tasarruf edebilirsiniz.



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