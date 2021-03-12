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Bitcoin'e düzenleme geliyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Reformları Toplantısı'nda madde madde reformları tanıttı. Başkan Erdoğan açıkladığı reformlar içinde en dikkat çeken de kamuoyunun Bitcoin diye bildiği kripto parada (dijital para) yapılacak düzenleme. Erdoğan bu konuyla ilgili "Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekonomi / 12 Mart 2021 Cuma 18:56
Bitcoin'e düzenleme geliyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, konuşmasında ekonomide yapılacak reformları madde madde açıkladı. Erdoğan'ın mesajlarının arasında Bitcoin olarak bilinen kripto parayla ilgili de önemli detayları anlattı.

Başkan Erdoğan Ekonomi Reform Paketi'nin maddelerini açıkladı: Kamuda tasarruf, vergi muafiyeti, BES desteği, yazılım hamlesi...

Erdoğan şunları söyledi:

"TEKNOLOJİK VE HUKUKİ ALTYAPI OLUŞTURACAK ADIMLARI ATIYORUZ"

"Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz. Uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizması kuruyoruz."

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ

Başkan Erdoğan, tanıttığı ekonomi reformlarında dijital çalışmalarla ilgili de şunlar yer alıyor: "İsrafa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için kamu idarelerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. 7 gün 24 saat çalışacak Türkiye dijital vergi dairesi uygulamasını başlatıyoruz. Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payını düşürüyoruz.

KAMU İHALELERİNDE DİJİTAL SİSTEM

Uluslararası yatırımcıların vergi hususunda karşılaştıkları sorunları da reform kapsamına aldık. Kamu alım ihalelerinde yeni ve dijital bir sisteme geçiyoruz. Vergi denetiminde standart, öngörülebilir ve haksız rekabeti önleyen modellere geçiyoruz. Kamunun ithal ürün kullanımını azaltmak için Sanayileşme İcra Komitemizin çatısı altında merkezi izleme sistemi kuruyoruz.

ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTELERİNE DÜZENLEME

Dijital pazar yeri platformlarında ürünlerini satışa sunan firmaların haklarını koruyacak düzenlemelere gidiyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan

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