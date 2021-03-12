Başkan Erdoğan'dan cuma sonrası önemli açıklamalar!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



Bu konuları Bilim Kurulu tavsiyeleriyle götürüyoruz. Mutasyonun inişli çıkış görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor.



Biz tüm şartları zorlamak suretiyle mümkün olduğunda açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, aldığımız kararların arkasında durmaya çalışacağız. Netice almakta zorlanıyorsak vatandaşımızın sağlığını düşünmek suretiyle süreci devam ettireceğiz.



Aşı konusunda Çin'le anlaşmamız var. Aldığımız ve alacağımız aşılar devam ediyor. Almanya ile anlaşmamız da devam ediyor. Rusya ile anlaşmamız var. Görüşmelerimiz Sağlık bakanlıkları arasında devam ediyor.



"ÇİN'DEN 50 MİLYON DAHA AŞI ALABİLİRİZ"



Çin'den den ikinci paketin gelmesi söz konusu olabilir. Mutabık olursak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz.



Mısır'la istihbari, diplomatik, ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor. Bunda sıkıntı sözkonusu değil. Bunu en üst düzeyde değil de bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır'la olan süreci güçlü devam ettirelim. Yapılan görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu ileri kademelere taşırız çünkü Mısır halkı ile Türk milletinin ayrı olması sözkonusu değil. Mısır halkını Yunanistan halkının yanına yerleştirmek mümkün değil.



"SUUDİ ARABİSTAN'A TEPKİ"



Olması gereken yerde görmek isteriz. Hatta daha ileri gidiyorum Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la ortak tatbikata girmesi bile bizi üzmüştür. Suudi Arabistan'ı böyle bir karar sürecinde görmek istemezdik. Suudi Arabistanlı yetkilerle görüşeceğiz: Bu böyle olmamalıdır diye düşünüyoruz.

