USD (Alış - Satış) : 7,44 - 7,46 EURO (Alış - Satış) : 8,90 - 8,92

BAE'nin İsrail aşkı depreşti!

Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail'de 10 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlandığını açıkladı.

Dünya / 12 Mart 2021 Cuma 00:39
BAE'nin İsrail aşkı depreşti!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde yapılan görüşmede üç ülkenin koronavirüs ile mücadele kapsamında atabilecekleri ortak adımlar ele alındı.

Görüşmenin ardından üç lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu; İsrail, Çekya ve Macaristan'ın koronavirüs aşısı araştırmaları ve üretiminde iş birliği yapacağını, aşı olanlara verilen ve 'yeşil pasaport' olarak adlandırılan belgeyi taşıyanların bu ülkeler arasında seyahatine izin verileceğini söyledi.

BAE'DEN İSRAİL'E 10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Ürdün'ün hava sahasını kullanmasına izin vermemesi nedeniyle son dakikada iptal ettiği Abu Dabi ziyaretine de değinen Netanyahu, 'BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile telefonda görüştük. Ziyaret kısa süre sonra olacak. Bin Zayed, BAE'nin farklı projeler aracılığıyla İsrail'e 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.' dedi.

Macaristan Başbakanı Orban, İsrail'in koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadeleden övgü dolu sözlerle bahsederken, Çekya Başbakanı Babis'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında 2014'ten bu yana işlendiği söylenen savaş suçlarına ilişkin soruşturma açma kararını eleştirmesi dikkati çekti.

İsrail Başbakanı bugün günübirlik ziyaret kapsamında BAE'yi gitmeyi planlamış, ancak Ürdün'ün Netanyahu'yu taşıyacak uçağın hava sahasını kullanmasına izin vermemesi nedeniyle ziyaret iptal edilmişti.

FilistinİsrailMacaristanÜrdün

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

13 Mart Balık burcundaki Yeni Ay’ın burçlara etkileri

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement