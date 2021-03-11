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Yargıtay'dan Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada karar!

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardımdan 51 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

Güncel / 11 Mart 2021 Perşembe 15:00
Yargıtay'dan Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada karar!

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada aralarında dönemin Topçu ve Füze Okulu Komutanı eski Tümgeneral Osman Ünlü, 58. Topçu Tugayı Komutanı eski Tuğgeneral Murat Aygün'ün de bulunduğu 11 sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Ceza dairesi, çoğu uzman çavuş, er ve erbaş olan 160 sanık hakkında verilen hapis cezalarını ise bozdu.


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