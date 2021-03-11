Orhan Aydın'dan rezil tweet!

Yaptığı paylaşımlarla defalarca kez İslam ve müslümanlara hakaret eden oyuncu Orhan Aydın'dan yine bir rezaletle gündeme geldi.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hastaneye kaldırılması üzerine sosyal medya hesabından utanmazca bir paylaşım yapan Aydın Müslümanların inancıyla ahlaksızca dalga geçti.



Aydın, 'Ali Erbaş her yurttaşa önerdiğini yapsın dualar etsin iyileşir.. tıp, bilim filan gereksiz.' ifadelerini kullandı.



Aydın'ın tweetine çok sayıda tepki yağdı.



İşte o skandal;





