Koronavirüste kritik tarih 15 Mart! Kısıtlamalar geri mi geliyor? Nisan ayında 3. pik riski

1 Mart'ta açıklanan Türkiye'nin koronavirüs haritasında iller, 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka oranlarına göre 4 renge ayrılmıştı.



Bu haritada 'çok yüksek riskli' iller kırmızıyla gösterilmiş; mavi, sarı ve turuncu illerde yeni kontrollü normalleşmeye geçilmişti.



Ancak geçen haftaki vaka haritasında kırmızı olmayan illerde de yoğun vaka artışı yaşanınca kısıtlamaların geri dönebileceği endişesi gündeme geldi.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, son dönemde artan vaka sayılarını değerlendirdi.



NİSANDA 3'ÜNCÜ PİK RİSKİ



Türkiye'nin vaka artışlarında ve piklerde Avrupa'nın 2 ay gerisinden geldiğine dikkat çeken Savaşçı, şu uyarılarda bulundu:



'Dolayısıyla Mart ayının 15'inden sonra günlük vaka sayılarımız 15 bini, mart ayı sonu nisan ayı başında 20 binleri bulabilir.



Ama aşılanma hızını arttırırsak ve iller bazında kurallar artarsa bu sayılara ulaşmayabiliriz.



Mart ayının 15'i bizim bu süreçteki rakamlarımız için aslında çok belirleyici olacak. Yatay bir seyir seyrederse; tabii ki vatandaşlarımızın kurallara uyması burada birinci kural.



O zaman evet 3'üncü piki yaşamayabiliriz ama Mart'ın 15'inde eğer günlük vaka sayılarında bu şekilde bir artış olursa ne yazık ki biz nisan ayında 3'üncü pike ulaşmış olacağız.



O zaman tabii ki ülkede çok ciddi kısıtlamalar ve ne yazık ki can kayıplarımız, hastaneye yatış oranlarımızda da ciddi artışlar olabilir.



Tam kapama olacağını düşünmüyorum. Ama tedbirlerin sıkılaştırılması, iller arası transportun azaltılması, okulların daha kontrollü hale gelmesi, özellikle işletmelerin kurallara daha dikkat etmesi, hafta sonu kısıtlamaların belki eklenmesi şeklinde bazı kısıtlamalar olabilir.'



MUTANT VİRÜS YAYILIM HIZINI ARTIRDI!



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:



'Hastalığın ülkemizdeki seyri tüm dünyada olduğu gibi yüksek sayıda kişiye virüsün hızla bulaştığı ve tedbirlerle kontrol altına alındığı dalgalar şeklinde kendisini hissettirdi.



Salgını kontrol altına aldıkça daha çok eski günlerin özlemi ile hareket ederken hastalık can yakmaya başlayınca zorunlu olarak tedbirlere sarılmakla geçti günler. Bu nedenle bazı dönemler neden eskiye dönmüyoruz sesleri, bazı dönemlerde ise neden daha çok kapanmıyoruz sesleri yükseldi. Bunun maalesef bilimsel bir tecrübesi ve tek doğrusu yok.



Tüm tedbirlere rağmen, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yayılım hızlı bir seyir izlemektedir. Mutant virüsler yayılım hızını arttırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka çok hasta potansiyelini barındırıyor.



Hızlı yayılan mutantlar görece daha hafif seyretse de çok bulaştıkları için korumamız gereken bünyelere de daha hızlı ulaşıyor. Alınan tüm tedbirlere rağmen maalesef gün geçtikçe mutant virüsler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır.



TEDBİR VE AŞI



Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41 bin 488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı, 1 ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve 1 adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir. Bu hızlı bulaşan varyantlara karşı halen tedbirden ve aşıdan başka silahımız yok. Bu silahlarımızın yetersiz olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Ancak her ikisinin de zorlukları var. Aşı için küresel bir tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum.



HASSAS DAVRANMALIYIZ



1 Mart itibariyle kontrollü ve kademeli normalleşme dönemine geçtik. Son hafta verileri, ülke genelinde tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor.



Aşı tedariki ve uygulama performansımız konusunda, küresel koşulların tüm engellerine rağmen aşı üretme kapasitesi erken devreye girmiş ülkelerle rekabet eder durumdayız. Aşı tedarikine paralel olarak bu performansımız bazı dönemler yavaşlasa da artarak devam edecektir.'