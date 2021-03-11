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Kaz dağları şovcusu CHP'li Muharrem Erkek'ten ağaç katliamı!

Çanakkale’de Kaz Dağlarına 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kirazlı bölgesinde maden arama çalışması yapılırken, 'Kaz Dağları’nda ağaç katliamı yapılıyor' yaygarası koparan CHP'nin ikiyüzlülüğü yine ortaya çıktı. 'Kaz Dağları' provokasyonunun yaşandığı süreçte şova soyunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in içerisinde 350-400 adet ve 10-15 yaşlarında ki çam fıstığı ağacı bulunan araziye 'Ekoturizm' adı altında İmar İzni alabilmek için Çanakkale Özel İdaresi İl Genel Meclisine başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Siyaset / 11 Mart 2021 Perşembe 09:20
Kaz dağları şovcusu CHP'li Muharrem Erkek'ten ağaç katliamı!

Çanakkale'de Kaz Dağlarına 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kirazlı bölgesinde maden arama çalışması yapılırken, 'Kaz Dağları'nda ağaç katliamı yapılıyor' yaygarası koparan CHP'nin ikiyüzlülüğü yine ortaya çıktı.

KAZ DAĞLARI ŞOVCUSU MUHARREM ERKEK KATLİAM YAPACAK

'Kaz Dağları' provokasyonunun yaşandığı süreci 'Kutsal bir mücadele' olarak niteleyen ve 'ağaçlarımızı korumak istiyoruz' sözlerini sarfeden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in 'Ekoturizm' adı altında ağaç katliamı yapacağı öğrenildi.

İMAR İZNİ İÇİN BAŞVURU YAPTI

Erkek'in, içerisinde 350-400 adet ve 10-15 yaşlarında ki çam fıstığı ağacı bulunan kendi arazisine adı altında İmar İzni alabilmek için Çanakkale Özel İdaresi İl Genel Meclisine başvuruda bulunduğu öğrenildi.



Durumdan şikayetçi olan bir vatandaşın Çanakkale Valiliği'ne şikayet ve itiraz dilekçesi yazdığı öğrenildi.



'ERKEK'İN YAPTIĞI ÇEVRECİLİK ŞOV VE POPÜLİZM AMAÇLIYMIŞ'

Çanakkale Valiliği tarafından tekrar incelenmek üzere İl Genel Meclisine gönderilecek dosyanın Nisan ayında yeniden ele alınacağı ifade edildi.

Vatandaşlar duruma 'Bizler Ekoturizme karşı değiliz, ancak bu bölgede yüzlerce ağaç kesilecek, canlılar zarar görecek ve dolayısı ile bir doğa katliamı meydana gelecek, bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bunu talep edenin ise bir çok Çevre Hareketinde– Eylemlerde , en ön saflarda yürüyen CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı olması ise durumun bir başka açıdan da ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Demek ki sayın Vekil tarafından çevrecilik sadece şov ve popülizm amaçlı icra ediliyor. Çok yazık. Kişisel çıkarların başladığı yerde çevrecilik bitiyor anlaşılan…' şeklinde tepki gösterdi.

Milletvekili

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