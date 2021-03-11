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Katar'da Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı! Türkiye Rusya ve Katar anlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da Türkiye-Katar-Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu "Suriye'nin birliğine yönelik desteğimiz devam edecek. Bir sonraki toplantıyı Türkiye'de gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da yaptığı açıklamada "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.

Güncel / 11 Mart 2021 Perşembe 13:45
Katar'da Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı! Türkiye Rusya ve Katar anlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bugün Suriye konusunda yeni bir istişare süreci başlattık. Amacımız Suriye'de kalıcı barış sürecine nasıl katkıda sağlayabileceğimizdi. Tek yol BM'nin 2254 nolu aldığı karar doğrultusunda olabilir. Rejimin daha yapıcı olması gerekiyor, bu süreçte Rusya'ya teşekkür ediyorum. 3.6 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor. Yaklaşık 6 milyon Suriyeli'nin barınak ihtiyacı var. İnsani yardım konusunda daha esnek olmalıyız.

Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek.

Terör örgütleri Suriye'yi bölmek istiyor. Üçlü toplantıları düzenli olarak devam ettirme kararı aldık, bir sonraki Türkiye'de olacak.

S-400 KONUSU

Geçmişte basit silahların alınmasında bile engeller çıkarıldı. Kimsenin Türkiye'yi eleştirmemesi gerekiyor. Savunma sanayi ihtiyacımızın yüzde 70'ini kendimiz üretiyoruz. Türkiye kendi üretmediği ürünleri dışarıdan alma hakkına sahiptir.

RUSYA TÜRKİYE VE KATAR ANLAŞTI!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise yaptığı son dakika açıklamasında "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı" dedi.

Mevlüt ÇavuşoğluSuriye

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