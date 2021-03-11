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İletişim Başkanlığı duyurdu: Açıldı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin koronavirüs salgınında yürüttüğü mücadeleyi anlatan 'turkiyestopscovid.com' internet sitesinin hizmete açıldığını duyurdu. İnternet sitesi, Türkiye'nin süreçte hem kendi vatandaşları hem de tüm dünya için yaptığı çalışmaları içeriyor.

Güncel / 11 Mart 2021 Perşembe 19:51
İletişim Başkanlığı duyurdu: Açıldı!

İletişim Başkanlığı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart 2020'den bu yana Türkiye'nin salgınla bir yıl boyunca yürüttüğü etkin mücadeleyi anlatan turkiyestopscovid.com internet sitesini açtı.

'İnsanlık İçin' sloganıyla Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan turkiyestopscovid.com internet sitesi, Türkiye'nin süreçte hem kendi vatandaşları hem de tüm dünya için yaptığı çalışmaları içeriyor.

Koronavirüs ile mücadelede Türkiye modelinin anlatıldığı sitede, Türkiye'nin sağlıktan eğitime, sosyal yardımlardan ekonomik desteklere kadar geniş bir alanda uygulamaya aldığı faaliyetlere yer veriliyor. Site, Türkiye'nin küresel düzeyde salgının önlenmesi için yaptığı katkılara ilişkin bilgileri de içeriyor.

ALTUN: DEVLETİMİZ GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Koronavirüsün ülkemizde görüldüğü günden bu yana tam bir yıl geçti. Devletimiz tüm kurumlarıyla ilk andan itibaren büyük bir seferberlik içerisinde gece gündüz demeden çalıştı. Bugün de aynı titizlikle aziz milletimiz ve insanlık için koronavirüsle mücadeleye devam ediyoruz' ifadelerine yer verdi.

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