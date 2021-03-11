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Galata Kulesi'nde görsel şölen!

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü kuruluş yıl dönümünde Galata Kulesi'nde mapping show yapıldı. Gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birçok kişi ise o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

Güncel / 11 Mart 2021 Perşembe 23:40
Galata Kulesi'nde görsel şölen!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü kuruluş yıl dönümü için özel bir gösteri hazırladı.

Türklerin Orta Asya'dan çıkışından günümüze kadar geçen dönemde tarihe adlarını yazdırmış önemli isimlere yer verilen gösteri "Mapping Show" yöntemiyle Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 17 Şubat 1921'de Sırat-ı Müstakim ile Hakimiyet-i Milliye'de yayımlanan ve Hamdullah Suphi Bey'in Meclis'te okuduğu ayakta alkışlanan İstiklal Marşı'nın, TBMM tarafından 12 Mart 1921'de milli marş olarak kabul edilmesinin üzerinden 100 yıl geçti. Türk bayrağı gibi Türk milletinin önemli simgelerinden biri olan İstiklal Marşı, milletin güçlü aidiyet duygusuyla geleceğe karşı umut ve cesaretle bakmasını sağlayan "milli mutabakat metni" olarak kabul ediliyor.



2021 "MEHMET AKİF VE İSTİKLAL MARŞI YILI" OLARAK BELİRLENDİ

TBMM Genel Kurulunda 24 Aralık 2020'de, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme kabul edildi. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2021'in "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlandı.



YIL BOYUNCA ANMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK

Bu kapsamda, Türkiye genelinde yıl boyunca İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri düzenlenecek.

Mehmet Akif ErsoyRecep Tayyip Erdoğan

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