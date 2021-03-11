CHP'de vekiller kazan kaldırdı!

Saadet Partisi'nden istifa ettikten sonra bağımsız milletvekili olarak yoluna devam eden Cihangir İslam'ın CHP'ye katılmasına partililer öfkeli.



İslam'ın parti değerlerine uymadığını savunan CHP'li vekiller, rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti.



'Atatürk ilkelerinden uzaklaşıyoruz'



Parti yönetimini Atatürk ilkelerinden uzaklaşmakla eleştiren milletvekilleri, CHP'den son dönemde yaşanan istifalara dikkat çekerek, tepkilerinin ciddiye alınmasını istedi.



CHP'li vekiller, parti yönetimine Cihangir İslam'ın söylemleri ve yazıları ile CHP'yi eleştiren mesajlarını da hatırlattı.



'Herkesle çalıştım ve çalışırım'



Cihangir İslam, kendisine yönelik tepkilere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. İslam, 'Çoğulcu demokrasi için eşit şartlarda herkesle çalıştım ve çalışırım' dedi.



Eski CHP vekili Şahin Mengü'nün “İslam'a rozet takılması bize bu partiden gidin demek” açıklamasının ardından CNN Türk boykotunu deldikleri için partiden ihraç edilen Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek de duydukları rahatsızlıkları gizlememişti. Kocasakal, 'Eminim ki o da tıpkı Kaftancıoğlu ve benzerleri gibi Altı Oka, Atatürk'e, CHP'nin çizgisine ve ilkelerine gönülden bağlıdır! Dostlar genişliyor' sözleriyle tepki göstermişti.