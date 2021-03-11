Diyarbakır anneleri düzenledikleri “Teröre Lanet” yürüyüşüyle, çocuklarını dağa kaçıran terör örgütü PKK’ya tepki gösterdi. Şanlıurfa Bulvarı Tesisler kavşağından başlayan yürüyüşte aileler ellerinde “Ha HDP ha PKK”,“Bölücüler bine bölünecek” dövizleri taşıdı. “Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP”, “Kürt Türk kardeştir HDP kalleştir” sloganlarının atıldığı yürüyüş, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde sona erdi.





SON DARBEYİ BİZ VURACAĞIZ

Annelerden Gülsen Ölmez, 555 gündür nöbette olduklarını söyledi. Ölmez, kendilerini duymayanlara tekrar seslendiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:



“Çocuklarımız kandırıldıysa sebebi HDP’dir. HDP, PKK’ya sırtını yaslamış. HDP’ye destek verenler, ittifak kuranlar suça ortaklık etmektedir. PKK ve işbirlikçilerini kınıyoruz. Şırnak, Hakkari, Van ve İzmir’de evlatları için nöbet tutan, teröre lanet eden, PKK’ya ‘artık yeter’ diyen annelere selamlarımızı gönderiyoruz. Teröre son darbeyi biz anneler vuracak, PKK’yı biz anneler çökertecek, bölücüler bine bölünecek.”