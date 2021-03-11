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Başvurular bugün başlıyor! 65.000 TL'ye kadar hibe verilecek

Engelli Hibe Desteği başvuruları bugün itibariyle e-Devlet üzerinden alınmaya başlıyor. Proje kapsamında kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlar 65 bin TL'ye kadar hibe verilecek.

Güncel / 11 Mart 2021 Perşembe 11:12
Başvurular bugün başlıyor! 65.000 TL'ye kadar hibe verilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelli Hibe Desteğiyle ilgili, '65.000 liraya kadar hibe desteği sağlıyoruz. Şimdiye kadar elden teslim edilen proje başvurularını yeni dönemde e-Devlet üzerinden alacağız.” dedi.

Engelli Hibe Desteği başvurularının 2021 yılından itibaren e-devlet üzerinden yapılabileceğini söyleyen Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü;

2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz.

Başvurular bugün itibarıyla alınacak

Vatandaş odaklı hizmet sunumuna önem verdiklerini belirten Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemizin kendi kaynaklarıyla oluşturduğu ve geniş bir hedef kitleye hizmet sunan e-Devlet faaliyetlerine Engelli Hibe Desteği başvurusunu eklemiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Kullanıcı dostu ara yüzüyle beraber en hassas gruplar içerisinde yer alan engelli vatandaşlarımızın bulundukları yerlerden kolayca başvuru yapmasını sağlamak amacıyla oluşturulan sistem sayesinde engellilerimize bir kolaylık daha sunmuş oluyoruz. Bugün itibariyle başvuruları almaya başlıyoruz. Hayaller engelsizdir diyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.”

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