Başkan Erdoğan'dan anlamlı şiir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'na katıldı. Erdoğan'ın programda İstiklal Şairinin 'Zulmü Alkışlayamam' şiirini okumasının ardından salondan alkış sesleri yükseldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'na katıldı.
Programda önemli açıklamalarda bulunan, Mehmet Akif Ersoy'un 'Zulmü Alkışlayamam' şiirini de seslendirdi.
Erdoğan'ın okuduğu şiirin ardından salondan alkış sesleri yükseldi.