Akşener'in konvoyunda kaza meydana geldi!

Şanlıurfa'ya gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindekiler Viranşehir ilçesine giderken kaza yaptılar. Kazada 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da çeşitli temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il merkezindeki programının ardından konvoyla Viranşehir ilçesine hareket etti. İyi Parti konvoyunda yer alan 06 M 2121 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Viranşehir kara yolunun 15. kilometresi yakınlarındaki kavşakta 63 ACD 121 plakalı minibüsle çarpıştı.
Meydana gelen kazada İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.