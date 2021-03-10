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Siyasi Partiler Yasası'nın 102’nci maddesinde değişiklik yapılacak

Yasada değişikliğe gidilmesiyle birlikte bir partinin, kapatılmadan da terör propagandası yaptığı tespit edilirse Hazine'den aldığı para kesilecek.

Güncel / 10 Mart 2021 Çarşamba 09:21
Siyasi Partiler Yasası'nın 102’nci maddesinde değişiklik yapılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'HDP kapatılsın' şeklindeki açıklamaları kamuoyunun gündeminde tartışılmaya devam ediyor.

Her fırsatta Kandil'in Meclis'teki sözcülüğünü yapma gayretinde olan HDP'nin kapatılması için MHP tarafından çalışmalar başladı.

MHP'nin bu çalışmalarına HDP'den sert tepkiler gelirken CHP, İyi Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nden de HDP'ye destek geldi.

MHP'nin gündeme getirdiği HDP'nin kapatılması konusundaki tartışmalar sürerken, AK Parti'den yeni bir öneri geldi.

TERÖR PROPAGANDASI YAPAN PARTİYE HAZİNE YARDIMI KESİLECEK
AK Parti, kapatma davasına gerek kalmadan, HDP'ye yapılan Hazine yardımının kesilmesi için formül geliştirdi. Buna göre, Siyasi Partiler Yasasının 102'nci maddesinde değişiklik yapılacak ve teröre bulaşan partilerin Hazine yardımının kesilmesi için dava açılabilmesine imkan sağlanacak.

MEVCUT DÜZENDE İLK ÖNCE PARTİNİN KAPATILMASI LAZIM
Mevcut düzenlemede, Hazine yardımının kesilmesi yaptırımı ancak kapatma davasının bir sonucu olarak uygulanıyor.

HDP 2021 YILI İÇİN HAZİNE'DEN ALDIĞI PARA
HDP'nin 2021 yılı için alacağı Hazine yardımı 57 milyon lira olarak belirlenmişti.

102. MADDE NASIL
'Siyasi partilerin denetimi ve faaliyetlerinin takibi hususlarında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istediği bilgi ve belgeleri, belli edilen süre veya belli edilmemesi halinde makul süre içinde vermeyen siyasî partiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci bir yazı tebliğ olunur. Bu yazıda, belirtilen süre içinde cevap verilmediği ve istek yerine getirmediği takdirde o siyasî partinin kapatılması için dava açılabileceği de belirtilir.

Bu tebliğde bildirilecek süre içinde yine istek yerine getirilmez veya cevap verilmezse Cumhuriyet Başsavcılığı o siyasî partinin kapatılması için Anayasa Mahkemesinde resen dava açabilir.'

Ak PartiSaadet PartisiDevlet Bahçeli

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