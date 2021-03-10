Rasim Öztekin'e veda!

Evinde arkadaşları ile mesajlaşırken kalp krizi geçirerek Siyami Ersek hastanesine kaldırıp tedavi altına alan Rasim Öztekin, 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu.



Rasim Öztekin'in cenazesi aile yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.



Ünlü sanatçı Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Öztekin'in cenazesi, yakınları tarafından Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.



Usta oyuncu bugün, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.