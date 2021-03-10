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Pul skandalında IKBY'den geri adım!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, IKBY'nin Türkiye'deki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği ve Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını duyurdu.

Güncel / 10 Mart 2021 Çarşamba 20:14
Pul skandalında IKBY'den geri adım!

Adil, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pullarına ilişkin açıklama yaptı.

Adil, açıklamasında "Birkaç sanatçı pulun basılması için dizayn örnekleri sundu. Ancak şu ana kadar hiçbir pul basım için onaylanmadı. Basım için seçilecek olan pul dizaynı, yasa ve kanunlara göre olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada plana tepki gösterilmiş, "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz." denilmişti.

"PAÇAVRA PROJEYE KARŞI İRADEMİZ ORTADADIR"

Dünkü AK Parti MYK toplantısı sırasında yaptığı basın toplantısında da söz konusu pul ve haritaya değinen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepkilerini dile getirdi. Çelik, "IKBY’nin bastığı pul ve harita ile ilgili "Bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyetinin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur. Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır." ifadelerini kullandı.

"O ZELİL HARİTA AYAKLARIMIZIN ALTINDADIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de pul ve haritaya tepkisini şu sözlerle ifade etti:

"Papa’nın Irak’ın kuzeyini ziyareti hatırına basılan pulda, sözde Kürdistan haritasının resmedilmesi üzerinden hiç kimse bize parmak sallayamaz. O zelil harita zaten ayaklarımızın altındadır. Bölücülerle ve teröristlerle aynı kareye giren ve ittifak kuranlar ise zillettir."

Ak PartiÖmer ÇelikDevlet Bahçeli

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