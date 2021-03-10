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Kritik toplantı sona erdi!

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki hamlelerini ele almak üzere toplandı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kurul üyelerine bir sunum yaptı.

Güncel / 10 Mart 2021 Çarşamba 18:29
Kritik toplantı sona erdi!

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikaları Kurulu, Başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığında toplandı. Toplantıda Türkiye'nin savunma sanayii alanında son yıllarda attığı önemli adımlar ve yürütülen projeler etraflıca ele alındı. Türkiye'nin savunma sanayiinde dünyadaki konumu ve uluslararası işbirliği alanları değerlendirildi. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan yerli ve milli teknoloji seferberliğiyle özellikle savunma sanayii alanındaki dışa bağımlılığın azaltılması hedefinin önemine vurgu yapıldı.

AR-GE YATIRIMLARI VE İNSAN KAYNAĞI KAPASİTESİ HIZLA GELİŞTİRİLDİ

Son yıllarda savunma alanında AR-GE yatırımları ve insan kaynağı kapasitesinin hızla geliştirildiği ifade edilen toplantıda, savunma teknolojilerine olan ilginin artmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Sahadaki savunma ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen projeler ile hava, kara ve deniz savunma kapasitesini arttırmaya kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

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