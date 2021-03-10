Kirada işyeriniz varsa dikkat!

2020 yılında kira geliri elde edenlerin beyanname verme süreleri bu ayın sonuna kadar devam ediyor. Kira geliri elde edenler isterlerse götürü gider yöntemini, isterlerse gerçek gider yöntemini seçerek beyanname verecek.



Bu beyannameler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden kolayca hazırlanabiliyor. Konutlardan kira geliri elde edenler gibi, işyerlerinden kira geliri elde edenler de beyanname vermek durumundalar.



Ancak bu yıl sistemde bazı değişiklikler de yaşanacak. Daha önce işyeri kira geliri elde edenler vergi ödediklerinin dışında vergi iadesi de alıyorlardı. Kiracı işyerinin yıl içinde ödediği stopajlar hesaplanan vergiden daha yüksek olduğu için iade ortaya çıkıyordu. Pandemi dolayısıyla stopaj oranları yüzde 20'den yüzde 10'a indiği için bu yıl iadeler ya çok az olacak ya da hiç olmayacak. Dolayısıyla işyeri sahipleri kira geliri elde ettikleri dükkanlarının vergisini ödemek durumunda kalacaklar.



ŞARTLAR NELER?



İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2020 yılı için 49.000 TL) aşanlar (beyanname verme sınırı olan 49.000 TL'nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.) beyanname verecek.



İşyeri kira ödemelerinde uygulanan stopaj oranı 31.07.2020 ile 31.05.2021 tarihleri arasında yüzde 10 olarak belirlendi. Ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin beyanname verecek olanlar 'Hazır Beyan Sistemi' içerisinde yer alan 'Beyanname Doldur' menüsünden beyannamelerini kontrol edip, istedikleri değişiklikleri yaptıktan sonra bu beyannamelerini onaylayabilecek.



Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler, diledikleri taktirde 'Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1001B' formu ile de beyannamelerini ikametlerinin bağlı olduğu vergi dairesine elden verebilecek.



HEM KONUT HEM İŞYERİ VARSA...



2020 yılında hem işyeri hem de konut kirası elde edenler, konut kira vergisinin hesabında beyannamelerinden 6 bin 600 liralık konut kira istisnasını düşebiliyor. İstisnadan sonra götürü/ gerçek gider düşülüp vergi hesaplanıyor. Beyannamede; hesaplanan vergiden yıl içinde kiracının ödediği stopajlar da düşülebiliyor.