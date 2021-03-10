USD (Alış - Satış) : 7,60 - 7,61 EURO (Alış - Satış) : 9,03 - 9,05

İsveç'te ırkçı vekilden rezalet sözler!

İsveç'te göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi Milletvekili Richard Jomshof, katıldığı bir televizyon programında Müslümanlara hakaret ederek 'İslam iğrenç bir ideoloji ve dindir.' dedi.

Güncel / 10 Mart 2021 Çarşamba 19:25
İsveç'te ırkçı vekilden rezalet sözler!

Ülkenin devlet televizyonu SVT'de "Çok kültürlülük" konulu tartışma programına katılan Jomshof, Müslüman ülkelerde yaşayanları "şansız" olarak nitelendirdi ve "Bu ülkelerde doğmak zorunda kalan tüm insanlarla beraber acı çekiyorum. Çünkü İslam iğrenç bir ideoloji ve dindir." diye konuştu.

MARTA STENEVİ'DEN IRKÇI VEKİLE TEPKİ

Yeşiller Partisi Eş Başkanı ve Eşitlik Bakanı Marta Stenevi, Jomshof'un sözlerine Twitter hesabından tepki göstererek bu sözlerin kabul edilemeyeceğini belirtti. Stenevi, "İsveçli demokratlar, İslamofobiyi ve İsveç toplumunun büyük bir kısmına duydukları tiksintileri açığa vuruyor. Dini ne olursa olsun İsveç'te büyüyen çocukların nefretle karşılanmaması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Liberal Merkez Partisi Genel Başkanı Annie Lööf de Twitter hesabından, İsveç Demokratlar Partisinin yabancı düşmanı, popülist bir parti olduğunu vurguladı.

Lööf, "Kendi İslamofobileriyle uğraşmıyorlar bile. İsveç'te her gün işe ya da okula giden Müslümanlar var. Bunları aşırıcılıkla ya da İslamcılıkla suçlamak doğru değil." şeklinde konuştu.

MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANINDAN CEVAP

Linköping Belediyesi Çevre ve Toplum Planlamasından sorumlu Belediye Başkanı Muharrem Demirok da sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Müslüman olarak İslam'ı kabul eden benim. Bu, İsveç Demokratlarının gözünde iğrenç bir insan olduğum anlamına geliyor. Çocuklarımın, akrabalarımın ve arkadaşlarımın iğrenç bir insan olduğu anlamına geliyor. İsveçli Demokratları seçenler, çocuklarımın gözünün içine bakarak iğrenç olduğunu söyleyebilmelisiniz. Yapabilir misiniz?"

İsveç

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement