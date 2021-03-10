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İBB’nin ekmeğiyle CHP reklâmı!

Her fırsatta iktidarın ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımları eleştiren ve AK Parti seçmenine, “oyunuzu iki paket makarnaya sattınız” diyerek hakaret eden CHP’nin, vatandaşlara ‘partiye üyelik karşılığında’ ücretsiz ekmek dağıttığı öğrenildi.

Güncel / 10 Mart 2021 Çarşamba 10:13
İBB’nin ekmeğiyle CHP reklâmı!

CHP, tecavüz vakalarıyla sarsılan imajını, İBB’nin kesesinden halk ekmek dağıtarak düzeltmeye çalışıyor. Her fırsatta AK Parti’nin vatandaşlara yaptığı yardımları eleştiren ve halkı “makarnacı” diye aşağılayan CHP’nin, İBB’ye ait halk ekmek araçlarıyla vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıttığı ortaya çıktı. Taciz, tecavüz, eşcinsel ilişki rezaleti ve yolsuzluk skandallarıyla çalkalanan CHP’nin bu hareketi imaj düzeltme çabası olarak yorumlandı.

İBB kesesinden bedava ekmek

Türlü gayrı ahlaki rezilliğin yaşandığı CHP, vatandaşları etkilemek için her yolu deniyor. “İnsanlar iki kutu makarnaya oy satmamalıdır” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisi CHP’nin poşet poşet ekmek dağıttığı ortaya çıktı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü fırsat bilen CHP Arnavutköy İlçe Teşkilatı’nın, 16 milyon İstanbulluya ait olan İBB Halk Ekmek Mobil Satış araçlarıyla ücretsiz ekmek dağıttığı belirlendi. Arnavutköy ilçe genelinde kurulan 4 farklı noktadan gün boyu tam 5 bin adet ekmek dağıtımı yapıldı.

Tecavüzle sarsılan imaja bedava cila

Anavutköy Merkez, İmrahor, Bolluca ve Hadımköy’de kurulan dağıtım noktalarında, CHP’lilerin ücretsiz ekmek verdikleri vatandaşlardan partilerine üye olmaları talebinde bulundukları iddia edildi. İBB’ye ait Halk Ekmek araçlarından yapılan dağıtım öncesi CHP Arnavutköy İlçe Teşkilatı üyelerinin, ABD’li şair James Oppenheim’ın şiirinden uyarlanan “Ekmek ve Gül” metnini okumaları ise dikkatlerden kaçmadı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Anma Programı adı altında yapılan bu etkinlik, taciz, tecavüz, eşcinsel ilişki rezaleti ve yolsuzluklarla çalkalanan CHP’de, “imaj düzeltme çabası” olarak yorumlandı.

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