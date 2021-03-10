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Fransa, Sincar'da 100 yataklı hastane temeli attı

Fransa'nın Irak Büyükelçisi Bruno Aubert, PKK'nın kontrol ettiği Sincar'da 100 yataklı hastanenin temel atma törenine katıldı.

Güncel / 10 Mart 2021 Çarşamba 09:48
Fransa, Sincar'da 100 yataklı hastane temeli attı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoru tehlikesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı harekatlarıyla ortadan kaldırıldı.

Mehmetçik'in önünden kaçan PKK'lı teröristler Fırat'ın doğusuna geçerek Sincar bölgesine yerleşti.

İkinci Kandil olarak da adlandırılan Sincar'a, batı ülkelerinin yatırım ve yardımları devam ediyor.

FRANSIZ BÜYÜKELÇİ HASTANE TEMELİ ATTI

ABD'nin DEAŞ ile mücadele bahanesiyle silah ve tıbbi yardımları açıktan yaptığı sevkiyatların yanında, bölgeye yeni bir hastane de inşa ediliyor.

Dün Sincar'da, Fransa'nın Irak Büyükelçisi Bruno Aubert'in de katılımıyla 100 yataklı bir hastanenin temeli atıldı.

PARİS'TEKİNDEN FARKI OLMAYACAK

Aubert, burada yaptığı açıklamalarda, hastanenin Paris'tekinden farklı olmayacağını, Sincar için farklı planları olduğunu ve yapacakları yatırımlarla Sincar'ı yapılandıracaklarını söyledi.

Fransız Büyükelçi Aubert, tören sonrasında örnek ameliyat odasını inceledi, hastane kitabesine harç koyarak hatıra fotoğrafı çektirdi.







Fransa

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