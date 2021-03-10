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Cüceloğlu'nun ölümünde yeni gelişme!

Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Cüceloğlu'nun ölümünün doğal yollarla gerçekleştiğinin anlaşılması nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

Güncel / 10 Mart 2021 Çarşamba 18:21
Cüceloğlu'nun ölümünde yeni gelişme!

Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, Akatlar Mahallesi'ndeki evinde 16 Şubat'ta hayatını kaybeden Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

DOĞAL ÖLÜM OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca hazırlanan otopsi raporunda Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedeninin "aort yırtılmasına bağlı doğal ölüm" olduğunun belirlenmesi ve evinin çevresini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının incelenerek şüpheli bir duruma rastlanmaması üzerine kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "İstanbul Beşiktaş Akatlar Mahallesi'nde ikametinde vefat eden Mehmet Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeninin tespiti için sevk edildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca 1 Mart 2021 tarihli otopsi raporunda ölümünün "aort diseksiyonu rüptürüne bağlı kalp tamponadı" sonucu meydana geldiğinin belirtildiği, soruşturma neticesinde müteveffanın doğal yollarla vefat ettiği, vefat etmesinde herhangi bir kişinin kusurunun olmadığından soruşturulması gereken bir suç ya da suçlunun da bulunmadığından suç unsuru bulunmayan olay nedeni ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş

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