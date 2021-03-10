CHP'de terör depremi!

PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Gebze Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.



31 Mart 2019 yılındaki yerel seçimlerde CHP Gebze Belediyesi Meclis üyesi olarak seçilen 26 Kasım 2019 günü terör suçundan gözaltına alınan Osman Kurum 2 hafta önce cezalandırılmıştı.







PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAKTAN 7,5 YIL HAPİS



HDP Kocaeli İl Eş Başkanı Leyla Aygün, ilçe eş başkanları ve yöneticileri ile Gebze Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Osman Kurum'un bulunduğu 27 kişi hakkında 'örgüte üye olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla açılan davanın 7'nci duruşması Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.



Gerçekleşen duruşma sonrasında CHP'li Osman Kurum'a örgüte üye olduğu iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.