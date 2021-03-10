Başkan Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti. Başkan Erdoğan mesajında, "Rabbim'den içinde bulunduğumuz mübarek üç aylar ve idrak etmekte olduğumuz Miraç Gecesi vesilesiyle, ülkemize, milletimize, ümmete ve tüm insanlığa huzur ve esenlik vermesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Instagram hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i miracını tebrik ediyorum. Rabbim'den içinde bulunduğumuz mübarek üç aylar ve idrak etmekte olduğumuz Miraç Gecesi vesilesiyle, ülkemize, milletimize, ümmete ve tüm insanlığa huzur ve esenlik vermesini diliyorum" ifadelerini kullandı.