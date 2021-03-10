Bakan Soylu’dan Pervin Buldan’a sert tepki!

İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütünün PKK'nın siyasi ayağı HDP'in Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın videosuyla ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Buldan'ın terör örgütü PKK'nın elebaşlarının isimlerini 'sayın' şeklinde kullandığı videoyu, 'Ak sütün emziren ihtiyar anam, Susarsam, hakkını helal etmesin!' notuyla paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın terör örgütü PKK'nın elebaşlarının isimlerini 'sayın' diye zikredip, Kandil'deki dostlarımız' dediği videoyu paylaşarak 'Ak sütün emziren ihtiyar anam, Susarsam, hakkını helâl etmesin!' notunu düştü.