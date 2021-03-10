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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akşener'e sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi. Çelik, "Terör örgütlerine karşı kuramadıkları cümleleri Cumhurbaşkanımıza karşı kuranların niyeti ve istikameti bellidir. Cumhurbaşkanımıza karşı Türkiye karşıtı odakların diliyle konuşanların kendilerine biçtikleri elbise vahimdir." dedi.

Güncel / 10 Mart 2021 Çarşamba 22:29
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akşener'e sert tepki!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Burada yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ailesi üzerinden eleştiren Akşener'e AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan tepki gösterdi.

'Aile mahremiyetine saldırıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi üzerinden örnek verilmesini şiddetle kınadıklarını ifade eden Çelik, 'Akşener'in konuşması, Cumhurbaşkanımızın ailesini hedef alarak kadına şiddetin bir parçası olmaktan başka bir şey değildir. Bu yapılan son derece çirkin bir şekilde Cumhurbaşkanımızın aile mahremiyetine saldırıdır.' dedi.

'Terör örgütüne kuramadığı cümleleri Cumhurbaşkanımıza karşı kuranların istikameti bellidir'

AK Parti'nin hukuk ve siyaset zemininde bu çirkin saldırganlığa karşı en güçlü mücadeleyi vereceğini belirten Çelik, 'Terör örgütlerine karşı kuramadıkları cümleleri Cumhurbaşkanımıza karşı kuranların niyeti ve istikameti bellidir. Cumhurbaşkanımıza karşı Türkiye karşıtı odakların diliyle konuşanların kendilerine biçtikleri elbise vahimdir.' ifadelerini kullandı.

KADINA ŞİDDETİN BİR BAŞKA ÖRNEĞİ!

Akşener'in kendi hukukunu savunma adı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve ailesini hedef aldığını vurgulayan Çelik, 'Cumhurbaşkanımızın aile hukukunu hedef almak bir kadın hakları savunusu değil siyasi hayatımızın en çirkin ve hadsiz tablolarından biri olarak kayda geçmiştir. Bu, kadına ve kadın haklarına yönelik şiddetin yeni ve başka bir örneğidir.' paylaşımında bulundu.

Çelik'in açıklamalarının devamı şöyle:

Bu hadsiz ve çirkin saldırılarla hukuk ve siyaset zemininde en güçlü şekilde mücadele etmeye kararlılığımız tamdır. Böylesi bir çirkinliğe ve hadsizliğe Ak Parti tüm gücüyle karşı çıkacaktır.

AK Parti'miz adına Uygur kardeşlerimizin haklarına ilişkin defalarca açıklamalar yaptım. Bu açıklamalarımızda Uygur kardeşlerimizin hak ve hukuku için en net siyasi açıklamaları yaptık.

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Dışişleri Bakanlığımız ilgili tüm platformlarda Uygur kardeşlerimizin hakkını savundu, savunmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığımız Uygur kardeşlerimize özel bir ilgi gösteriyor.

Buna rağmen İYİ Parti Genel Başkanı, AK Parti'nin bu konuda sanki net bir tutumu yokmuş gibi cümleler kurarak gerçeğe aykırı beyanlarda bulunuyor. Uygur meselesini istismar ediyor.

Ak PartiMeral AkşenerÖmer Çelik

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