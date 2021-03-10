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ABD'de dev ekonomik paket devreye giriyor!

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirmek istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden'ın bugün Kongrede onaylanan 1,9 trilyon dolarlık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ekonomik destek paketini cuma günü onaylayacağını açıkladı.

Ekonomi / 10 Mart 2021 Çarşamba 23:04
ABD'de dev ekonomik paket devreye giriyor!

Senato'da hafta sonu kabul edilmesinin ardından üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle nihai oylama için tekrar Temsilciler Meclisi'ne gönderilen tasarı, 211'e karşı 220 oyla kabul edildi.

Cumhuriyetçi vekillerin desteğini almayan tasarı, yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulmak üzere Beyaz Saray'a gönderildi.

SENATO'DA HAFTA SONU ONAYLANMIŞTI

ABD'de uzun süredir en önemli gündem maddelerinden biri olan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, 27 Şubat'ta Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

Uzun süren görüşmelerin ardından 6 Mart'ta ise Senato tarafından onaylanan tasarı, daha önce devreye sokulan ve "uzlaşma" olarak adlandırılan yasal bir düzenlemeyle Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirilmişti.

Tasarı, üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle nihai oylama için yeniden Temsilciler Meclisi'ne gönderilmişti.

1400 DOLARLIK DOĞRUDAN NAKİT YARDIMI SAĞLANACAK

Biden yönetiminin Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı üzerinde çalıştığı en büyük paket olarak nitelendirilen tasarıda, doğrudan nakit yardımının yanı sıra işsizlik yardımları, eyalet ve yerel yönetimlerin desteklenmesi ve aşı dağıtımına yönelik düzenlemeler yer alıyor.

Ekonomik destek paketi kapsamında, yılda 75 bin dolardan az kazanan bireylere 1400 dolarlık doğrudan nakit yardımı sağlanması öngörülüyor.

Paketle 14 Mart'ta süresi dolacak işsizlik yardımlarının süresi 6 Eylül'e kadar uzatılırken, haftalık 300 dolarlık işsizlik yardımı sağlanması planlanıyor.

Eyalet ve yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı pakette, aşı dağıtımı, Kovid-19 testi, kira yardımı ve okullar için de finansman desteği yer alıyor.

BEYAZ SARAY: BİDEN CUMA GÜNÜ İMZALAYACAK

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden'ın bugün Kongrede onaylanan 1,9 trilyon dolarlık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ekonomik destek paketini cuma günü onaylayacağını açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkede uzun süredir beklenen 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketinin bugün Temsilciler Meclisinden geçtiğine dikkati çeken Psaki, "Başkan Biden bu paketi cuma günü imzalayacak." dedi.

Biden yönetiminin Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı üzerinde çalıştığı en büyük paket olarak nitelendirilen tasarıda, kişi başına 1400 dolarlık nakit yardımının yanı sıra eyaletler ile yerel yönetimlere 350 milyar dolar kaynak ayrılması öngörülüyor.

Daha önce haftalık 400 dolar olarak belirlenen işsizlik yardımının ise yapılan müzakerelerin ardından 300 dolar olarak verilmesi ve süresinin 6 Eylül'e kadar uzatılması planlanıyor.

"ÖNCELİKLİ ODAĞIMIZ, AMERİKALILARIN EN KISA ZAMANDA AŞIYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK"

Biden'ın küresel aşılamanın genişletilmesine odaklandığını dile getiren Psaki, "Ancak daha önce de söylediğimiz gibi bizim şu andaki öncelikli odağımız, Amerikalıların mümkün olan en kısa zamanda aşıya erişimini sağlamak." ifadesini kullandı.

Şu anda Amerikalılar için yeterince aşı stoğu olup olmadığına odaklı çalıştıklarını belirten Psaki, Biden'ın diğer ülkelerdeki aşı çalışmaları konusunda da mevkidaşları ve ulusal güvenlik ekibi ile görüştüğünü kaydetti.

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