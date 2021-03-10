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215 Jandarma Özel Harekat Fırat Kalkanı bölgesine gidiyor!

215 Jandarma Özel Harekat personeli Suriye sınırını geçerek, Fırat kalkanı bölgesine geçti.

Güncel / 10 Mart 2021 Çarşamba 20:49
215 Jandarma Özel Harekat Fırat Kalkanı bölgesine gidiyor!

Elazığ'dan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için görevlendirilerek yola çıkan 215 Jandarma Özel Harekat (JÖH) personelinin bulunduğu otobüs konvoyu, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesindeki Serdarlar Özel Hareket Tabur Komutanlığı'ndan yola çıkan 215 komandoyu taşıyan 6 otobüs, İslahiye'ye ulaştı. Hatay yönünde geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki komandoların Suriye'nin Afrin kentine bağlı Raco bölgesinde görevlendirileceği öğrenildi.

PKK/PYD TEL RIFAT'TAN AFRİN'E SALDIRDI

Gerçekleşen intikalin Suriye'de, Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezine düzenlediği çok sayıda roket saldırısına sert bir şekilde cevap verileceği şeklinde yorumlandı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden Afrin ilçe merkezine saldırı düzenlemeye devam ediyor.

Suriye

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