Koronavirüste son durum!

Sağlık Bakanlığı, 1 Mart Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı.



Sağlık Bakanlığı, 1 Mart Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 130 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1215 oldu, 5 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi.



1 MART'IN TABLOSU!



