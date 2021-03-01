Hangi illerde yüz yüze eğitim başlayacak?

Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacak.



Buna ilave olarak Ankara, Bursa, Eskişehir, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu düşük ve orta riskli şehirlerde ortaokullar ve liseler dahil, diğer kademelerde de eğitime başlanacak.



İstanbul, İzmir, Edirne, Konya, Trabzon, Sinop ve Samsun gibi yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerde ise okul öncesi eğitim kurumları, ilk okullar, 8. ve 12. sınıfların dışında liselerde yüz yüze sınavlar yapılacak.



Her okul yüz yüze sınavları 8 Mart'tan itibaren kendi takvimine göre belirleyecek. Düşük ve orta riskli okullarda ise yüz yüze eğitimin seyreltilmiş ve kademeli şekilde başlaması planlanıyor.



Konuyla ilgili olarak ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önümüzdeki dakikalarda açıklama bekleniyor.