Halı sahalar ne zaman açıklacak?

Milyonların merakla beklediği Kabine toplantısı kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında renk kodları ve risk gruplarına göre normalleşme yol haritasını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasında kafeler, restoranlar, lokantalar, kıraathaneler ile ilgili müjdelerin yanı sıra uzun süredir kapalı olan halı sahalar ile ilgili de bir müjde yer aldı. Erdoğan, halı sahaların açılış tarihini ve çalışacakları saatleri duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasına göre; halı sahalar düşük ve orta riskli illerde faaliyete başlayacak.



BAŞKAN ERDOĞAN RİSK GRUPLARI VE RENK KODLARINA GÖRE KABİNE TOPLANTISI KARARLARINI DUYURDU



Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında normalleşme adımlarını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Salgının seyrine göre her zaman ve her alanda halkımızın her ferdinin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Avrupa coğrafyasındaki gelişmeleri yakından izleyerek salgın ile mücadelemizi sürekli güncelliyoruz. Yeni kontrollü normalleşme dönemini başlatıyoruz. Kontrollü normalleşme sürecini ifade etmeden şunların altını çizmek istiyorum. Tedbirlerin sıkılaştırması da, gevşetilmesi de salgının seyrine göredir. Türkiye pek çok devlete nazaran büyük bir ülke olduğu için adımları kademeli atmamız gerekiyor. Bilim Kurulu yüz bin kişiye düşen vaka sayısına göre illeri sıralandırdı. 81 vilayetimiz sarı, mavi, turuncu ve kırmızı şeklinde ayrıldı. Her iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek. Tedbirlerin sıkılaştırılması ve gevşetilmesi kararı salgının iyileşme ve kötüleşmesine göre verilecek.



Buna göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Ülkemizin tamamında süren 21.00 ile 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek. Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim-öğretime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır. Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceklerdir. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerimizde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.



Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir. Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır.



Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecektir.



Diğer hususlardaki uygulamaların nasıl olacağı daha önce de belirttiğim gibi valiliklerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımız tarafından belirlenecektir. Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında Kontrollü Normalleşme sürecini tamamlamaktır. Tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili denetimler de bu çerçevede daha sıkı ve kararlı şekilde yürütülecektir. Salgın boyunca her konuda öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi ve inşallah tamamen kaldırılması hususunda da aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.







HALI SAHALAR AÇILIYOR



Başkan Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında spor tesisleri ve halı sahalar için önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerimizde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir." dedi.



HALI SAHALAR HANGİ İLLERDE AÇILACAK?



Halı sahaların açılacağı duyurulan iller Sağlık Bakanlığı risk haritasında yer aldı. Buna göre sarı ve mavi renk kodu ile belirtilen illerde halı saha tesisleri açılacak.



İşte o iller:



DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)



Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...



ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)



Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...



HALI SAHALARIN KAPALI OLACAĞI İLLER



YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)



İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli



ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)



Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.