Dev şirket 15 milyon dolarlık bitcoin aldı!

Geçtiğimiz günlerde 1 milyar dolarlık alım ile cüzdanına 19 bin 452 Bitcoin daha ekleyen Microstrategy, bu gelişmenin üzerinden bir hafta geçmemişken yeni bir alım haberi ile gündeme geldi. Şirketin 15 milyon dolarlık yeni bir alım yaptığını duyuran Microstrategy CEO'su Michael Saylor, bununla birlikte toplam Bitcoin sayısını 90 bin 859'a çıkarmış oldu.