CHP'li eksi gençlik kolları başkanlarından parti içi atamalara tepki: Kılavuz olamazlar

Eski CHP Gençlik Kolları başkanları Erhan Baydar, Ayça Akpek ve Barbaros Dinçer, CHP ve ülke gündemine ilişkin, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde basın açıklaması yaptı.



Grup adına konuşan eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Erhan Baydar, partide yaşanan ayrışmalardan CHP'lilerin mutsuz olduklarını belirtti. Parti içi görevlendirmeleri eleştiren Baydar, şu ifadeleri kullandı:



'CHP kadrolarına kılavuz olamazlar'

'Önemli konularda sessiz kalarak her dönem atanıp, her yere adaylık takıntısını sürdürenler ile örgüt evlatlarının atanması gereken yerlere bir gerekçe ile atananların, CHP kadrolarına kılavuz olması mümkün değildir.



'Hizmetlerin çetelesini tutup karşılık beklemek doğru değil'

Geçmişte partimize yapılan hizmetlerin çetelesinin tutulup, karşılık beklentilerinin makam belirtilerek dayatılmasını da doğru bulmak imkansızdır. Bu anlayıştaki ben merkezci bireylerin CHP'yi işgalden kurtarmak gerekçesi ile kendilerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzetme çabalarının ne kadar sağlıklı olduğunu halkımızın ve partilerimizin değerlendirmesine bırakıyoruz'