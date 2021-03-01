USD (Alış - Satış) : 7,30 - 7,32 EURO (Alış - Satış) : 8,81 - 8,82

BM: 'Esed savaş suçu işledi!'

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de son 10 yılda alıkonulan on binlerce sivilin Beşşar Esed rejimi güçlerince işkenceye ve tecavüze maruz kaldığını, öldürüldüğünü ve ortadan kaybolduğunu, tüm bu eylemlerin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar teşkil ettiğini bildirdi.

Güncel / 01 Mart 2021 Pazartesi 17:35
BM: 'Esed savaş suçu işledi!'

Komisyonun, son 10 yılda Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı 30 sayfalık raporu açıklandı.

Raporda, bir kez daha Esed rejiminin kendi halkına karşı savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği ayrıntılarıyla yer alırken, ülkede iç savaşın patlak vermesinden itibaren rejim tarafından "zorla kaybedilen" on binlerce sivilin akıbetinin bilinmediği aktarıldı.

"(Bu sivillerin) birçoğunun öldüğü veya idam edildiği varsayılırken, bazılarının insanlık dışı gözaltı koşullarında tutulduğuna inanılıyor." ifadesine yer verilen raporda, tutukluların işkence ve tecavüze maruz kaldığı veya öldürüldüğü de belirtildi.

Raporda, ortadan kaybolan on binlerce sivilin akıbetinin ülkede ulusal travmaya yol açtığının altı çizildi.

Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Brezilyalı Paulo Pinheiro, "(Suriye'de) yüz binlerce ailenin mensupları, sevdiklerinin kaderiyle (başlarına gelenlerle ilgili) gerçeği öğrenme hakkına sahip." ifadesini kullanarak, Esed rejimine çağrıda bulundu.

"ACİL ATEŞKES" ÇAĞRISI

Raporda, SDG ismini kullanan ve Suriye'nin üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK ile DEAŞ ve HTŞ de dahil, çatışan tüm grupların savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işlediği belirtilerek, Suriye genelinde "acil ve kapsamlı ateşkes" çağrısında bulunuldu.

Ülkede yaklaşık 5 ordunun çatışma halinde olduğu bildirilen raporda, Suriye'deki durumun oldukça karışık olduğu ifade edildi.
Raporda, kayıp kişilerin izlerinin bulunması için uluslararası bir mekanizma kurulması ve faillerin yargılanması çağrısında bulunuldu.

2 BİN 500'DEN FAZLA KİŞİYLE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Komisyonun raporu, ülkedeki eski tutukluların da içinde yer aldığı 2 bin 658 kişiyle yapılan görüşmeler sonucunda hazırlandı.

Ayrıca 100'den fazla gözaltı merkezinde işlenen suçları belgelemek için resmi evraklar, fotoğraflar, videolar ve uydu görüntülerinden yararlanıldı.

Komisyon, son 4 yılda hazırladığı raporlarda, pek çok kez Esed rejiminin savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğini kaydetmişti.

Suriye

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı