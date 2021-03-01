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Başkan Erdoğan açıkladı! Normalleşme hangi illerde başlayacak!

Beştepe'den beklenen son dakika haberi geldi. Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Kameralar karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı kararları ile masaya yatırılan konuları kamuoyuna duyurdu. Erdoğan, Kafeler, lokantalar, restoranlar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalkacak? Halı sahalar açılacak mı? sorularının cevabını verdi.

Güncel / 01 Mart 2021 Pazartesi 18:36
Başkan Erdoğan açıkladı! Normalleşme hangi illerde başlayacak!

Milyonların beklediği Kabine toplantısı kararları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.. Erdoğan konuşmasında, "Kafeler, lokantalar, restoranlar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalkacak? Halı sahalar açılacak mı?" sorularına yanıt verdi.

Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri şu şekilde; 

Salgının seyrine göre her zaman ve her alanda halkımızın her ferdinin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Avrupa coğrafyasındaki gelişmeleri yakından izleyerek salgın ile mücadelemizi sürekli güncelliyoruz. Yeni kontrollü normalleşme dönemini başlatıyoruz. Kontrollü normalleşme sürecini ifade etmeden şunların altını çizmek istiyorum. Tedbirlerin sıkılaştırması da, gevşetilmesi de salgının seyrine göredir. Türkiye pek çok devlete nazaran büyük bir ülke olduğu için adımları kademeli atmamız gerekiyor. Bilim Kurulu yüz bin kişiye düşen vaka sayısına göre illeri sıralandırdı. 81 vilayetimiz sarı, mavi, turuncu ve kırmızı şeklinde ayrıldı. Her iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek. Tedbirlerin sıkılaştırılması ve gevşetilmesi kararı salgının iyileşme ve kötüleşmesine göre verilecek.

Salgının artışa geçtiği yerlerde kısıtlamalar yeniden genişletilebilecek. Her ilimiz salgındaki tedbirlerin ne ölçüde uygulanacağını kendisi belirleyecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli ülkelerde tamamen kaldırıldı. Yüksek illerde ise tamamen sürecek.

Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma yasağı sürecektir.

8 ve 12.sınıflarda eğitim öğretim açılacak. Düşük ve orta riskteki illerde diğer kademelerde de eğitime başlanılacaktır. Liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

Kafe, restoran, kıraathaneler çok riskli iller dışında sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacaktır. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecektir.

65 yaş için kısıtlama düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken, yüksek ve en yüksek riskli ülkelerde genişletilecektir.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

Hafta SonuRecep Tayyip Erdoğan

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