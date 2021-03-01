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Bakan Elvan'dan büyüme değerlendirmesi!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün açıklanan büyüme verileriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Lütfi Elvan, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk." dedi.

Ekonomi / 01 Mart 2021 Pazartesi 08:52
Bakan Elvan'dan büyüme değerlendirmesi!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, büyüme verileriyle ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1,8, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme kaydetti.

NADİR ÜLKELERDEN BİRİ OLDUK

Bakan Elvan, 'Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk. 2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak.' dedi.

Lütfi Elvan

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